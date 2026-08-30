با حضور استاندار خوزستان ، پل جعفر آباد آبژدان شهرستان اندیکا در استان خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته دولت، پل جعفرآباد آبژدان از توابع شهرستان اندیکا که یکی از مطالبات ۲۰ ساله مردم این منطقه بوده است، امروز با حضور استاندار خوزستان و قشر‌های مختلف مردم به بهره برداری رسید. با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد. این پل مسیر دسترسی شهرستان اندیکا به ایذه و استان چهارمحال و بختیاری را تسهیل می‌کند.

استاندار خوزستان در حاشیه مراسم افتتاح این پل گفت: ورودی‌شهر در نقطه‌ای با گره‌ای بزرگ مواجه بود که تصادفات زیادی رخ می‌داد و ایمنی لازم را نداشت؛ از این رو تلاش کردیم از طریق تأمین اعتبار و اقدامات لازم ساخت این پل در دستور کار قرار گیرد.

سید محمد رضا موالی زاده با قدردانی از همکاری مسئولان محلی و شهردار آبژدان تصریح کرد: شهردار منطقه اعلام آمادگی کرد که اگر امکانات در اختیار او قرار گیرد، می‌تواند این مسیر را احداث کند که خوشبختانه با حمایت مجموعه‌های مختلف، امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این مسیر جدید هستیم.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در تسهیل تردد منطقه‌ای خاطرنشان کرد: این پل مسیر دسترسی شهرستان اندیکا به ایذه و همچنین استان چهارمحال و بختیاری را تسهیل می‌کند و نقش مهمی در کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی جاده‌ای خواهد داشت.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته اظهار داشت: امیدواریم با افتتاح اینگونه پروژه‌ها، بتوانیم گام‌های مؤثری در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه برداریم.