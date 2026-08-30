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سازمان دامپزشکی اعلام کرد: گوشتهای بسته بندی شده با برچسب «غیربره» از نظر بهداشتی مشکلی ندارد، اما لازم است مصرف کنندگان به طور دقیق از نوع محصول مطلع باشند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه کشتار دام در کشتارگاههای رسمی کشور تحت ضوابط و نظارت مستمر دامپزشکان صورت میگیرد، تصریح کرد: تمامی گوشتهای حاصل از کشتارگاههای تحت نظارت دامپزشکی جدا از اینکه چه نوع دامی باشند، از نظر ایمنی بهداشتی از سلامت کامل برخوردارند و شهروندان میتوانند با خیالی آسوده از این محصولات استفاده نمایند.
معاون سازمان دامپزشکی در پاسخ به سوالی درباره عرضه گوشت گوسفندی با برچسب "غیر بره" اظهار داشت: وقتی گوشت برچسب معرفی و مهر دامپزشکی دارد، به این معنی است که تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تهیه شده و مراحل معاینه دام قبل از کشتار، در حین و بعد از کشتار انجام شده است.
وی افزود: در صورت سلامت دام و روند کشتار، علاوه بر مهر تائید دامپزشکی، نر یا ماده بودن لاشه دام هم با برچسبهای رنگی آبی برای نر و زرد برای ماده مشخص میشود.
اکبرشاهی با تاکید بر اینکه ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی تهیه گوشت باید در مراحل بسته بندی نیز با جدیت اجرا شود، اظهار داشت: در صورت ضرورت به مشخص شدن نوع دام کشتار شده در گوشت بسته بندی بر اساس تقاضای انجمن صنفیهای مرتبط، باید برنامه ریزی دقیق و اصولی با همکاری انجمنهای صنفی مربوطه صورت پذیرد تا امکان درج نوع دام کشتاری بر روی بسته بندی و پیشگیری از تخلفات احتمالی صورت پذیرد تا مصرف کنندگان به طور دقیق از نوع محصول مطلع باشند، چراکه در این مورد، دامهایی مانند بز و بزغاله، میش و دام غیر پرواری هم "غیر بره" محسوب میشوند.
معاون سازمان دامپزشکی، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات تجاری را خارج از حیطه تکالیف و اختیارات دامپزشکی خواند و گفت: مسائلی مانند پائینتر بودن قیمت این محصولات و یا درجه بندی کیفیت آنها به تشکلهای صنفی و سازمان تعزیرات مربوط است.
اکبرشاهی در پایان با تاکید بر اینکه حفظ سلامت غذایی مردم خط قرمز سازمان دامپزشکی است تصریح کرد: ایمنی بهداشتی مواد غذایی که قرار است وارد سفره مردم شود، باید در بالاترین سطح و بدون هیچگونه تعارف و مصلحت اندیشی تامین شود.