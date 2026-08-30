به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای انجام طرح‌های اولویت‌دار فارس خبر داد.

اسماعیل للـه‌گانی در حاشیه افتتاح طرح‌های هفته دولت در فارس که با حضور دکتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مهم‌ترین این طرح‌ها را تکمیل ساخت سد نرگسی کازرون، انتقال کارخانه سیمان شیراز، فولاد غدیر نی ریز، ساخت بیمارستان حضرت خاتم، احداث جاده فسا – داراب، حل مشکل کارخانه قند ممسنی، ساخت نیروگاه خورشیدی رامک و ۱۲۱۲ واحد نهضت ملی مسکن فارس اعلام کرد.