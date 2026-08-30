به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان محمود و وحید باقری را تسلیت گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج «محمد باقری»، پدر گرانقدر شهیدان والامقام «محمود و وحید باقری» موجب تأثر عمیق و تالم خاطر گردید.

او که سال‌ها صبورانه پرچم افتخار و ایثار فرزندان رشیدش را برافراشته نگاه داشت، اکنون پس از سال‌ها فراق، در جوار رحمت حق به آغوش فرزندان شهیدش شتافته است. بی‌شک نام این پدر که ثمره زندگی خویش را تقدیم راه حق نمود، در جرگه رهروان راستین عاشورا جاودانه خواهد ماند.

اینجانب ضایعه درگذشت این فقید سعید را به بیت شریف شهیدان باقری و تمامی بازماندگان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و هم‌نشینی با اولیاءالله و فرزندان شهیدش، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ