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فرودگاه بینالمللی کیش در هفته گذشته با انجام ۸۷ پرواز ورودی و خروجی، ۹ هزار و ۷۹۳ مسافر را جابهجا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار، ۴۴ پرواز ورودی و ۴۳ پرواز خروجی در فرودگاه بینالمللی کیش انجام شد.
۴ هزار و ۹۶۸ مسافر با پروازهای ورودی وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۸۲۵ مسافر نیز با پروازهای خروجی، کیش را ترک کردند و در مجموع ۹ هزار و ۷۹۳ مسافر از طریق مسیر هوایی جابهجا شدند.
شرکت هواپیمایی کیش در این مدت با انجام ۲۱ پرواز ورودی و ۲۰ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بینالمللی کیش به خود اختصاص داد.
شرکتهای هواپیمایی زاگرس، کارون، سپهران، فلای پرشیا، فلای کیش و مهر نیز در این بازه زمانی با انجام پروازهای ورودی و خروجی، در جابهجایی مسافران به مقصد کیش مشارکت داشتند.