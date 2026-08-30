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فرمانده سپاه ناحیه شهریار، از اجرای رزمایش «پیامبر اعظم(ص)» در ۹ محل تجمع و پایگاه بعثت خبر داد و هدف از این اقدام، ارائه خدمات جامع فرهنگی، آموزشی و پزشکی توسط بسیجیان را عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ یدالله سلیمانی در حاشیه بازدید از غرفههای رزمایش پیامبر اعظم در میدان شهدای گمنام شهریار گفت: این رزمایش در ۹ محل تجمع و پایگاه بعثت، برگزار شده است.
وی با اشاره به انجام انواع خدمات توسط بسیجیان به مردم افزود: این فعالیتها به همت بسیجیان ۲۰۰ پایگاه این شهرستان انجام میشود.
وی گفت: ارائه انواع خدمات فرهنگی، آموزشی، پزشکی و میز دولت، در این رزمایش انجام شده است.