فرمانده سپاه ناحیه شهریار، از اجرای رزمایش «پیامبر اعظم(ص)» در ۹ محل تجمع و پایگاه بعثت خبر داد و هدف از این اقدام، ارائه خدمات جامع فرهنگی، آموزشی و پزشکی توسط بسیجیان را عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ یدالله سلیمانی در حاشیه بازدید از غرفه‌های رزمایش پیامبر اعظم در میدان شهدای گمنام شهریار گفت: این رزمایش در ۹ محل تجمع و پایگاه بعثت، برگزار شده است.

وی با اشاره به انجام انواع خدمات توسط بسیجیان به مردم افزود: این فعالیت‌ها به همت بسیجیان ۲۰۰ پایگاه این شهرستان انجام می‌شود.

وی گفت: ارائه انواع خدمات فرهنگی، آموزشی، پزشکی و میز دولت، در این رزمایش انجام شده است.