عملیات اجرایی محور سمنان ـ فیروزکوه پس از سال‌ها وقفه دوباره آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ از مجموع ۳۷ کیلومتر این مسیر در محدوده استان سمنان، ۱۰ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده و ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده در دو قطعه ۱۳ و ۱۴ کیلومتری در حال اجراست.

پس از خلع ید پیمانکار قبلی، دو پیمانکار جدید برای ادامه عملیات انتخاب شده‌اند. قرارداد اجرای این دو قطعه حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و برای تکمیل کل پروژه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در گام نخست حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر به بهره‌برداری می‌رسد؛ طرحی که می‌تواند ایمنی و روانی تردد میان سمنان، تهران و مازندران را بهبود بخشد.