بازرسی از انبارهای سمنان با هدف تطبیق موجودی فیزیکی و سامانه‌ای کالاها و جلوگیری از احتکار و تخلف آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این بازدید از چند واحد انبار، موضوع تطبیق موجودی فیزیکی کالاها با موجودی ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از انبارداران خواست همه کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

محمد نجفی دهکردی افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با شماره‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ صمت تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کنند.

مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان گفت: تا شش ماه آینده انبارها از کالاهای اساسی مورد نیاز برخوردار هستند.