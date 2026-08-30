به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت گرامیداشت سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صل الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و آخرین روز از هفته دولت با حضور استاندار گیلان هتل ۴ ستاره ماهسو در منطقه کلرم فومن افتتاح شد.

استاندار گیلان گفت: این هتل با زیربنای ۸۵۰ متر مربع در ۳ طبقه با ۴۰ اتاق، رستوران و کافی شاپ و ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانکی احداث شد.

دکتر هادی حق شناس در آئین افتتاح این هتل با بیان اینکه با بهره برداری از این هتل برای ۲۱ نفر شغل ایجاد شده است افزود:همینک ۵۸ هتل در گیلان در حال ساخت است که ۳۵ همت اعتبار برای آنها پیش بینی شده که ۶ واحد از این هتل‌های در دست ساخت ۵ ستاره هستند.