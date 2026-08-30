به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی، شهادت جانباز ۷۰ درصد حاج صالح شریفات را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر عروج جانباز گران‌قدر، شهید حاج صالح شریفات، اگرچه کام خادمان شهدا را تلخ کرد، اما گواهی بر استقامتِ بی‌انت‌های مردی است که تمام زندگی خود را وقفِ عزتِ این مرز و بوم کرد.

این مجاهد خستگی‌ناپذیر که در مکتب علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، درسِ وفاداری و پایداری آموخته بود، سال‌ها با کوله‌باری از رنجِ صبورانه، چون کوهی استوار ایستاد و با ایمانی راسخ، پرچمِ آرمان‌های انقلاب را در بلندایِ غیرت برافراشته نگاه داشت. شهادت، پاداشِ نهاییِ آن روحِ بی‌قرار بود که عمری را در حصارِ تن، اما با دلی پروازکرده در ملکوت، به مجاهدت گذراند.

اینجانب ضمن ارج نهادن به سال‌ها ایستادگیِ ستودنیِ این شهیدِ والامقام، عروجِ ایشان را بازماندگانِ صبور و جامعه‌ی ایثارگری تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، حشر با سالار شهیدان و علمدارِ کربلا، و برای خانواده‌ی محترم ایشان، صبر و اجر جزیل مسألت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ