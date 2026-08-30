مجتمع گردشگری تفریحی شاهوار شاهرود، با طبیعت زیبا، آب‌وهوای دلپذیر و امکانات متنوع، مقصدی برای تعطیلات تابستانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجتمع گردشگری تفریحی شاهوار یکی از جاذبه‌های دیدنی شهر شاهرود است که با برخورداری از مناظر زیبا، فضای جنگلی و آب‌وهوای مطبوع، پذیرای شهروندان و مسافران است.

این مجموعه با سه آبشار مصنوعی، بوستان، باغ ایرانی، حوضچه‌های بزرگ و امکانات و تجهیزات ورزشی، فضایی مناسب برای استراحت، تفریح و گذراندن اوقات فراغت فراهم کرده است.

جاری شدن آب از سه آبشار این مجموعه به ارتفاع ۱۱۰ متر، در کنار فضای سبز و طبیعت زیبای آن، شاهوار را به یکی از مکان‌های مناسب برای گردش و تفریح در شاهرود تبدیل کرده است.