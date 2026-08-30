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مجتمع گردشگری و اقامتی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در محمدآباد شهرستان هامون در سیستان وبلوچستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استاندار سیستانوبلوچستان در آئین افتتاحیه این مجتمع گردشگری گفت: استفاده از فرهنگ و سنتهای منطقه در طرحهای بومگردی و گردشگری میتواند در کنار ایجاد فضای مناسب برای مردم، زمینه شکلگیری فعالیتهای درآمدزا را نیز فراهم کند.
منصور بیجار افزود: شهر محمدآباد در سالهای اخیر با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر تازهای را برای تقویت درآمدهای شهری و توسعه خدمات عمومی دنبال کرده که میتواند تجربهای قابل استفاده برای دیگر شهرهای منطقه سیستان باشد.
او اظهار کرد: محدود بودن منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها یکی از مسائلی است که در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی استان باید مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل، علاوه بر پیگیری اعتبارات استانی و ملی، ایجاد منابع درآمدی جدید برای شهرها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بیجار افزود: در سال گذشته منابع مناسبی برای شهرهای استان تأمین شد و بخشی از آن در حوزه توسعه فضای سبز، ایجاد پارکهای جنگلی، بهسازی معابر و تأمین قیر هزینه شد، اما در کنار این منابع، شهرها باید بتوانند از ظرفیتهای خود برای ایجاد درآمد و تأمین هزینههای سالهای آینده استفاده کنند.
استاندار سیستانوبلوچستان با اشاره به عملکرد شهر محمدآباد گفت: سه طرح مهم شهری در این شهر به بهرهبرداری رسید که در مجموع حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای آنها سرمایهگذاری شده و شامل شهربازی با ۲۰ میلیارد تومان، مجتمع گردشگری و اقامتی با ۳۰ میلیارد تومان و کارخانه تولید بتن با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان است.
بیجار ادامه داد: این طرح ها هرکدام بخشی از نیازهای شهر را پاسخ میدهند؛ کارخانه بتن ظرفیت تولید قطعات بتنی و جدول مورد نیاز شهرداریهای منطقه را ایجاد کرده، مجموعه گردشگری و اقامتی از ظرفیتهای فرهنگی و بومی منطقه استفاده میکند و شهربازی نیز فضای جدیدی برای کودکان و خانوادهها فراهم کرده است.
او با اشاره به ظرفیت گردشگری ایجادشده در محمدآباد گفت: استفاده از فرهنگ و سنتهای منطقه در طرحهای بومگردی و گردشگری میتواند در کنار ایجاد فضای مناسب برای مردم، زمینه شکلگیری فعالیتهای درآمدزا را نیز فراهم کند.
استاندار سیستانوبلوچستان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی منطقه اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از اشتغال مردم سیستان در گذشته به کشاورزی و دامداری وابسته بوده، اما محدودیت منابع آب این بخشها را با چالش مواجه کرده و در کنار آن، فعالیت کانونهای گردوغبار نیز شرایط زندگی مردم را دشوار کرده است.
بیجار افزود: در کنار تلاش برای رفع مشکلات آب، باید ظرفیتهای دیگری مانند انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه تجارت با افغانستان را فعال کنیم تا فرصتهای جدیدی برای اقتصاد منطقه شکل بگیرد.
او تأکید کرد: تجربه محمدآباد در ایجاد درآمد، استفاده از ظرفیتهای بومی و توسعه خدمات شهری باید در اختیار سایر شهرهای سیستان قرار گیرد تا هر شهر متناسب با ظرفیتهای خود، مسیرهای تازهای برای توسعه پیدا کند.
استاندار سیستانوبلوچستان ابراز امیدواری کرد روند اجرای این طرحها در محمدآباد ادامه پیدا کند و تجربههای موفق این شهر در دیکر شهرهای استان تداوم یابد.