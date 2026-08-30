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حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیهای ضمن قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، این پیام را جلوهای از هدایت دلسوزانه و رهنمودهای راهگشا برای دولت و مجموعه نظام اسلامی دانست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیهای ضمن قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، این پیام را جلوهای از هدایت دلسوزانه و رهنمودهای راهگشا برای دولت و مجموعه نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت، پشتوانهای برای تقویت خدمتگزاری و افزایش کارآمدی دولت است و باید با برنامههای مشخص، قابل سنجش و زمانبندیشده در مسیر حل مسائل اساسی کشور و بهبود معیشت مردم دنبال شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
پیام ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، جلوهای دیگر از هدایت دلسوزانه، حمایت مسئولانه و رهنمودهای راهگشای معظمله برای دولت و مجموعه نظام اسلامی بود.
پیامی که در کنار تبیین ضرورتهای پیشروی کشور، با تجلیل از خدمات و تلاشهای دولت و دولتمردان، بر اهمیت استمرار مسیر خدمتگزاری و تقویت روحیه کار و تلاش در مجموعه اجرایی کشور تأکید کرد.
حزب مؤتلفه اسلامی ضمن قدردانی صمیمانه از این پیام ارزشمند، بر این باور است که حمایت و تجلیل رهبر معظم انقلاب از خدمات دولت، سرمایهای گرانقدر برای دولت و مجموعه خدمتگزاران کشور و در عین حال نشانهای روشن از ضرورت تقویت مسیر خدمت و کارآمدی است.
معظمله با نگاه دقیق و جامع خود، از یکسو خدمات و اقدامات انجامشده را مورد توجه و تقدیر قرار دادهاند و از سوی دیگر با ترسیم افق پیشرو، مسئولیت دولت را برای حل مسائل اساسی کشور و پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم یادآور شدهاند.
این تلفیق، تقدیر از گذشته و مطالبه برای آینده، از مهمترین پیامهای راهبردی این بیانات است.
از منظر حزب مؤتلفه اسلامی، حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت، بیش از آنکه صرفاً یک حمایت سیاسی تلقی شود، پشتوانهای برای افزایش قدرت عمل دولت و استمرار خدمتگزاری به مردم است.
توجه و تجلیل رهبر معظم انقلاب از خدمات دولت، حامل یک پیام مهم دیگر نیز هست: نباید کارهای انجامشده و دستاوردهای کشور در میان اختلافات سیاسی و ضعفهای موجود نادیده گرفته شود. جامعه بیش از هر زمان به واقعبینی، انصاف و امید مبتنی بر واقعیت نیازمند است.
از این رو، تشکلهای سیاسی و اجتماعی باید به جای تخریب یا تضعیف دولت، با نقد کارشناسی و ارائه راهکار، در مسیر افزایش کارآمدی دولت نقشآفرین باشند.
اکنون انتظار میرود دستگاه اجرایی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در قالب برنامههای مشخص، زمانبندیشده، قابل سنجش و دارای مسئول مستقیم اجرا دنبال کند؛ به گونهای که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
بدیهی است اقتصاد، معیشت، تورم، تولید، اشتغال، کاهش هزینههای زندگی، مبارزه با فساد، ارتقای بهرهوری و افزایش کیفیت خدمات عمومی باید در صدر اولویتهای اجرایی کشور قرار گیرد.
در شرایط حساس کنونی، حمایت از دولت و حفظ انسجام میان قوا و ارکان نظام، یک ضرورت ملی است. اختلاف نظر طبیعی است، اما نباید به اختلاف در هدف، تضعیف ارکان کشور و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تجلیل و قدردانی از حمایتها، هدایتها و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز تقدیر از تلاشها و خدمات رئیسجمهور محترم، اعضای هیئت دولت و همه مدیران و کارکنان خدوم دستگاه اجرایی، آمادگی خود را برای همراهی، همفکری، نقد مشفقانه و ارائه راهکارهای عملی در مسیر حل مسائل کشور تأکید مینماید.