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وزارت خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات وزارت خارجه اسرائیل علیه اردوغان اعلام کرد: دروغها و تهمتهایی که رئیسجمهور ما را هدف قرار میدهد، بازتابدهنده ذهنیت بزدل و پوسیدهای است که جنایتکاران حاضر در دولت اسرائیل در رأس آنها نتانیاهو از آن برخوردارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این بیانیه آمده است: مصونیتهای نتانیاهو و شبکه جنایتکار تحت فرمان او که با ارتکاب نسلکشی در غزه، ننگی تاریخی را بر تمام مردم اسرائیل تحمیل کرده و همچنین با اتخاذ سیاست توسعهطلبانهای که در تاریخ معاصر خاورمیانه بیسابقه است، عامل اصلی بیثباتی منطقهای و جهانی به شمار میرود، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی در حال از بین رفتن است.
در این بیانیه تأکید شده است که تلاشهای نهادهای اسرائیلی که مشابه دستگاه تبلیغاتی یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی فعالیت میکنند، دیگر کارساز نیست و جامعه بینالمللی دیگر دروغهای دولت نتانیاهو را باور نمیکند.
در بیانیه فوق، با تأکید بر اینکه «ترکیه تحت رهبری رئیسجمهور محترم ما، در برابر جنایاتی که در دوره نتانیاهو صورت گرفته، موضعی صادقانه و قاطع اتخاذ کرده است»، آمده است که ترکیه از این پس نیز به دفاع از حقیقت و بیان واقعیتها ادامه خواهد داد.