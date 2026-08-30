به مناسبت هفته دولت، ۲۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش امیرآباد دامغان و چند طرح زیرساختی و اقتصادی در مهدیشهر افتتاح شد.

افتتاح طرح های عمرانی و اقتصادی در مهدیشهر و دامغان

افتتاح طرح های عمرانی و اقتصادی در مهدیشهر و دامغان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ۲۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش امیرآباد دامغان با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل ۱۵ طرح شهرداری و ۱۲ طرح دهیاری‌هاست که برای اجرای آنها ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

احداث بوستان، آسفالت معابر و خیابان‌ها، جدول‌گذاری، احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و زمین چمن مصنوعی از جمله طرح‌های افتتاح‌شده در بخش امیرآباد دامغان است.

در شهرستان مهدیشهر نیز ۱۶ پروژه عمرانی با اعتبار ۹۳ میلیارد تومان افتتاح و یک پروژه با اعتبار چهار میلیارد تومان کلنگ‌زنی شد.

علی خداداد فرماندار مهدیشهر گفت: در هفته دولت امسال ۹۳ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۰۸ میلیارد تومان در سطح شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که نسبت به سال گذشته ۳۴۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین هشت پروژه سرمایه‌گذاری اقتصادی با اعتبار ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که رشد ۱۸۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

خداداد گفت: در این مدت، ۱۱ پروژه عمرانی نیز با اعتبار حدود ۱۳۱ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود که نسبت به هفته دولت سال ۱۴۰۴، رشد ۲۷۴ درصدی دارد.