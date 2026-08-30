به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار خوزستان، بخش نخست طرح آبرسانی به ۵۰ روستای شهرستان اندیکا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و با هدف تأمین پایدار آب شرب و کاهش تنش آبی در این روستا اجرا شده است.

افشین حاتمی با اشاره به اینکه این طرح به همت قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی سپاه حضرت ولی عصر خوزستان انجام شده است، ادامه داد: برای آبرسانی به ۵۰ روستای اندیکا، ۱۴۰ کیلومتر خط لوله کارگزاری و شبکه آبرسانی اجرا شده است.

وی ادامه داد:با بهره برداری از این طرح ۱۸ هزار نفر از جمعیت روستا‌های شهرستان اندیکا از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شدند.