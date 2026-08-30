«منصوره امیدی»، ملی‌پوش رشته کمان سنتی چهارمحال و بختیاری، به عنوان نماینده شایسته ایران، راهی ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ در کشور قرقیزستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کماندار استان با پشت سر گذاشتن تمرینات فشرده و کسب آمادگی مطلوب به پیراهن تیم ملی دست یافت و هم‌اکنون به عنوان عضوی از کاروان فرهنگی-ورزشی «رهبر شهید»، برای رقابت در آوردگاه بزرگ جهانی در «ایسیک‌کول» قرقیزستان به میدان می‌رود.

کاروان ۱۳۰ نفره ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها، در ۲۳ رشته ورزشی مختلف به مصاف حریفان جهانی می‌رود. حضور منصوره امیدی در این مسابقات که از ۹ تا ۱۶ شهریورماه برگزار می‌شود، بار دیگر ظرفیت‌های بالای ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری در عرصه‌های بین‌المللی را به اثبات رسانده و امید‌ها را برای کسب مدال در رشته اصیل «کمان سنتی» پررنگ کرده است.