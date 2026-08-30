به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی جزئیات امتحانات پایان‌نیمسال تابستان ۱۴۰۵ را به اطلاع دانشجویان رساند. بنا بر این اطلاعیه، کلیه آزمون‌ها در محل دانشکده ریاضی واقع در پردیس شهید رضایی‌نژاد برگزار می‌شود.

دانشگاه از دانشجویان درخواست کرده است تا ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای حضور به‌موقع، پیش از فرارسیدن زمان آزمون، نسبت به شناسایی آدرس و مسیر‌های دسترسی به پردیس اقدام کنند.

فرآیند برگزاری امتحانات در روز دوشنبه ۱۶ شهریور با آزمون‌های «ریاضیات عمومی ۱» و «ریاضیات مهندسی» در نوبت صبح (ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰) آغاز شده و در نوبت عصر همان روز (ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰) با درس «زبان فارسی ۱» ادامه می‌یابد.

در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور، دانشجویان در نوبت صبح از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در آزمون‌های «فیزیک ۲» و «آمار و احتمالات» شرکت خواهند کرد و نوبت عصر (۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰) به آزمون «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» اختصاص دارد.

روز چهارشنبه ۱۸ شهریور نیز در نوبت صبح (۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰)، امتحانات «مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی» و «مبانی علم رایانه و برنامه‌نویسی» برگزار می‌شود و در نوبت عصر (۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰)، دانشجویان باید در آزمون «تفسیر موضوعی قرآن» حاضر شوند.

برنامه در روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور تنها شامل یک نوبت آزمون در ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ برای درس «زبان انگلیسی» است.

در ادامه، روز شنبه ۲۱ شهریور در نوبت صبح (۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰)، آزمون «ریاضیات عمومی ۲» برگزار خواهد شد و در نوبت عصر (۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰)، درس «دانش خانواده و جمعیت» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

روز یکشنبه ۲۲ شهریور با برگزاری آزمون‌های «فیزیک ۱» و «محاسبات عددی» در نوبت صبح (۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰) دنبال می‌شود و نوبت عصر (۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰) به درس «انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن» اختصاص یافته است.

در نهایت، پرونده امتحانات این نیمسال در روز دوشنبه ۲۳ شهریور با برگزاری آزمون «معادلات دیفرانسیل» در نوبت صبح (ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰) بسته خواهد شد.