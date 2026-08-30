به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

فیورنتینا ۰ - ۳ فروزینونه

مونزا ۲ - ۳ اودینزه

ساسولو ۲ - ۱ تورینو

یوونتوس ۲ - ۰ پارما (گل‌ها: نیکو گونسالس در دقیقه ۶۲ و تیون کوپماینرز ۸۸)



برنامه - یکشنبه ۸ شهریور:

ناپولی - کومو

کالیاری - اینتر

لاتسیو - جنوآ

دوشنبه ۹ شهریور:

لچه - رم

آتالانتا - بولونیا

در جدول سری آ، تیم میلان و یوونتوس با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اودینزه با ۴ و رم با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.