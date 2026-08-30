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هفته دوم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ دیشب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
فیورنتینا ۰ - ۳ فروزینونه
مونزا ۲ - ۳ اودینزه
ساسولو ۲ - ۱ تورینو
یوونتوس ۲ - ۰ پارما (گلها: نیکو گونسالس در دقیقه ۶۲ و تیون کوپماینرز ۸۸)
برنامه - یکشنبه ۸ شهریور:
ناپولی - کومو
کالیاری - اینتر
لاتسیو - جنوآ
دوشنبه ۹ شهریور:
لچه - رم
آتالانتا - بولونیا
در جدول سری آ، تیم میلان و یوونتوس با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اودینزه با ۴ و رم با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.