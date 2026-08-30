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فرماندار پردیس، در دیدار با نخبگان جوان، از تشکیل «اتاق فکر» و راهاندازی «خانه جوانان» خبر داد و بر بهرهگیری از نقدهای راهکارمحور برای پیشرفت شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در حاشیه نشست صمیمی با نخبگان جوان شهرستان پردیس اظهار کرد: در این نشست، دیدگاهها و نقطهنظرات جوانان درباره نظام مسائل شهرستان و راهکارهای برونرفت از مشکلات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که از سوی نخبگان جوان در این نشست مطرح شد، در دستور کار مدیران شهرستان قرار گرفت و پیگیری آنها در دستگاههای مربوطه انجام خواهد شد.
فرماندار پردیس همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی خانه جوانان شهرستان پردیس خبر داد و گفت: با هماهنگی مدیریت شهرستان، این مجموعه برای استفاده بیشتر از ظرفیت جوانان ایجاد خواهد شد.
رضا طاهرخانی با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان در مدیریت مسائل شهرستان اظهار کرد: نقد جوانان را میپذیریم و از آن استقبال میکنیم، اما این نقد باید همراه با راهکار و پیشنهاد عملی برای پیشرفت امور باشد.
وی از تشکیل اتاق فکر جوانان شهرستان پردیس نیز خبر داد و افزود: آمادگی داریم جوانان نخبه و صاحب ایده، برنامهها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند و در کنار مدیران شهرستان برای حل مسائل و توسعه پردیس نقشآفرینی داشته باشند.
فرماندار پردیس با بیان اینکه دولت دست یاری به سوی جوانان دراز کرده است، گفت: به جوانان اعتماد و اعتقاد داریم و امیدواریم نخبگان جوان با تکیه بر دانش و توان علمی خود، به کمک مدیران شهرستان بیایند و در مسیر حل مشکلات و توسعه پردیس نقش مؤثری ایفا کنند.