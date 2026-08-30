در ادامه مسیر نمایشگاه عکس «قلعه عقاب‌ها» و همزمان با گرامی‌داشت ثبت‌جهانی قلعه‌الموت و روز قزوین، دومین ایستگاه این رویداد فرهنگی در متروی تهران برپا شد، نمایشگاهی که با هدف نزدیک‌تر کردن میراث‌جهانی ایران به زندگی روزمره شهروندان، این‌بار در ایستگاه «هفده شهریور» دایر گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمادومین ایستگاه نمایشگاه عکس «قلعه عقاب‌ها» در ایستگاه متروی هفده شهریور تهران گشایش یافت تا پس از آغاز این رویداد در ایستگاه میرداماد، روایت تصویری قلعه الموت و استحکامات تاریخی آن در یکی دیگر از مسیر‌های پرتردد پایتخت پیش روی شهروندان قرار گیرد.

این نمایشگاه که به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری مترو تهران برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از ۲۰ تصویر منتخب از قلعه‌های الموت و لمبسر را دربرمی‌گیرد، تصاویری که با نگاه عکاسان خبری رسانه‌ها و از دو منظر هوایی و زمینی، وجوهی از معماری، شکوه تاریخی، موقعیت طبیعی و چشم‌انداز منحصر‌به‌فرد این میراث را به تصویر کشیده‌اند.

انتقال این روایت تصویری به ایستگاه‌های مترو، تلاشی برای بازتعریف شیوه مواجهه جامعه با میراث‌فرهنگی و تبدیل «ثبت‌جهانی» از یک رویداد به تجربه‌ای عمومی و قابل لمس است. در این رویکرد، شهروندان در مسیر عادی زندگی روزمره خود با بخشی از حافظه تاریخی و تمدنی ایران مواجه می‌شوند و میراث‌جهانی، از قاب‌های تخصصی و فضا‌های محدود فرهنگی به متن شهر راه می‌یابد.

قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن که با عنوان «قلعه عقاب‌ها» نیز شناخته می‌شود، پس از ثبت در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، به سی‌امین اثر میراث‌فرهنگی ملموس ایران در این فهرست تبدیل شد، رخدادی که بار دیگر ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران را در سطح جهانی مورد توجه قرار داد و ضرورت معرفی موثرتر این میراث به جامعه ایرانی را برجسته کرد.

برگزاری این نمایشگاه در آستانه ۹ شهریور، روز قزوین، از سوی دیگر فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قزوین و به‌ویژه جغرافیای الموت است، سرزمینی که پیوند میان طبیعت، تاریخ، معماری و فرهنگ در آن، منظومه‌ای کم‌نظیر از میراث ایرانی را شکل داده است.

نمایشگاه «قلعه عقاب‌ها» پس از ایستگاه میرداماد و هفده شهریور، در ادامه برنامه‌ریزی انجام‌شده در دیگر ایستگاه‌های منتخب و پرتردد مترو تهران نیز برپا خواهد شد تا روایت تصویری الموت در نقاط مختلف پایتخت تداوم یابد.