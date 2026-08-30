اعطای تسهیلات اشتغالزایی به سربازان ماهر منقضی خدمت
معاونت وظیفه عمومی استان یزد در اطلاعیهای از آغاز ثبتنام و درخواست تسهیلات اشتغالزایی برای سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام معاونت وظیفه عمومی استان یزد، همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاستهای اشتغالزایی، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت نمودهاند، میتوانند با مراجعه به سامانهی سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users در مرحله اول ثبتنام تسهیلات اشتغالزایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت نمایند.
سرهنگ مسعود آقابابایی معاون وظیفه عمومی استان یزد تصریح کرد: این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند و اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام نمایند.
لازم به ذکر است مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی www.vazifeh.police.ir مراجعه کنند.