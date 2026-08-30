آیت الله سید کاظم نورمفیدی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت:هشدار صریح حضرت‌عالی نسبت به هرگونه اقدام و سخنی که به تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی بینجامد، برای همه مسئولان و نخبگان جامعه اسلامی، تکلیفی روشن و معیار و میزان در سیاست‌گذاری و هرگونه عمل فردی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، متن نامه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)

سلام علیکم

با عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود پیامبر مکرم اسلام (ص) و ولادت با سعادت امام صادق (ع) و هفته وحدت، پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی، همچون نقشه‌ای جامع برای حرکت کشور در مسیر «ایران هرچه قوی‌تر»، مشتمل بر نکات بنیادین و راهبرد‌هایی عمیق و ناظر به اقتضائات امروز نظام اسلامی بوده و یاد آور مبانی روشن امام راحل و امام شهید و تاکیدی بر آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی است.

تأکید بر بهره‌گیری از نخبگان و نوآوری‌های جوانان، توجه به پیوست انسجام اجتماعی در همه عرصه‌های حکمرانی، صیانت قاطع از وحدت و انسجام ملی، و نگاه فرا‌راهبردی به فرهنگ، تعلیم و تربیت، نشان‌دهنده جامع‌نگری و دوراندیشی آن رهبر فرزانه است. به‌ویژه هشدار صریح حضرت‌عالی نسبت به هرگونه اقدام و سخنی که به تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی بینجامد، برای همه مسئولان و نخبگان جامعه اسلامی، تکلیفی روشن و معیار و میزان در سیاست‌گذاری و هرگونه عمل فردی و اجتماعی است.

ضمن سپاس و قدردانی صمیمانه از این پیام جامع و هدایتگر، توفیق همه مسئولان و خدمتگزاران ملت را در تحقق رهنمود‌های حضرت‌عالی و زمینه‌سازی برای اقتدار همه‌جانبه جمهوری اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و امیدوارم همه ما مشمول عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و دعای خیر آن حضرت باشیم.

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

سید کاظم نورمفیدی