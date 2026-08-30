به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ندا محمدی پور از اعلام قیمت فروش بذر گندم و جو برای سال ۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: کشاورزان مصرف‌کننده بذر گواهی‌شده ی ارقام دیم از یارانه ی حمایتی برخوردار می‌شوند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در پی بررسی و تصویب هزینه‌های تولید بذر در کمیته فنی بذر کشور، حداکثر قیمت فروش بذر گندم و جو برای سال زراعی۴۰۶-۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس قیمت‌های ابلاغی، قیمت هر کیلوگرم بذر گندم نان گواهی‌شده آبی و دیم ۷۲ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم بذر گندم دوروم گواهی‌شده آبی و دیم ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.

محمدی‌پور بیان کرد همچنین قیمت هر کیلوگرم بذر جو گواهی‌شده آبی و دیم ۷۲ هزار تومان اعلام شده است.

وی با اشاره به سیاست حمایتی برای توسعه مصرف بذر گواهی‌شده استاندارد گفت:کشاورزان خریدار و مصرف‌کننده بذر گندم و جو در طبقات پرورشی ۳، مادری و گواهی‌شده ارقام دیم، به ازای هر کیلوگرم بذر خریداری‌شده پنج هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پرداخت این یارانه پس از ارائه ی مستندات مربوط به توزیع بذر و تأمین اعتبار، به صورت مستقیم به حساب کشاورزان انجام خواهد شد؛ که باید شماره شبای کشاورزان با دقت ثبت شود.

وی با تاکيد بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق این طرح عنوان کرد: با توجه به نخستین سال اجرای پرداخت این یارانه، موضوع باید به‌طور کامل توسط مدیریت‌ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و شرکت‌های تولیدکننده بذر به کشاورزان اطلاع‌رسانی شود.

محمدی پور بیان کرد: فروش بذر گندم و جو ارقام آبی در طبقات مختلف، مطابق قیمت‌های ابلاغی و بر مبنای قیمت تمام‌شده انجام می‌شود و مشمول پرداخت یارانه به کشاورز نیست.

وی افزود: توسعه ی مصرف بذور استاندارد و گواهی‌شده نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولید، افزایش عملکرد مزارع و پایداری تولید محصولات زراعی دارد و اطلاع‌رسانی و نظارت بر روند تأمین و توزیع بذر در استان با جدیت دنبال خواهد شد.