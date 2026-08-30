دسترسی به حافظه و دستورالعملهای شخصی؛ در چت موقت «چتجیپیتی»
شرکت OpenAI قابلیت جدیدی را به حالت «چت موقت» (Temporary Chat) در چتجیپیتی اضافه کرده است که به کاربران اجازه میدهد برخلاف گذشته، این گفتوگوها را با حافظه و دستورالعملهای شخصیسازیشده خود هماهنگ کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از شرکت OpenAI ، تا پیش از این، چتهای موقت در ChatGPT فاقد هرگونه پیشزمینه بود و بدون دسترسی به اطلاعات قبلی کاربر فعالیت میکرد. اما از تاریخ ۵ شهریور (۲۷ آگوست)، گزینهای جدید در گوشه سمت راست بالای صفحه اضافه شده است که کاربر را قادر میسازد وضعیت گفتگو را به دو صورت «غیرشخصیسازیشده» (Non-personalized) یا «شخصیسازیشده» (Personalized) انتخاب کند.
در حالت پیشفرض که بر روی گزینه «غیرشخصیسازیشده» تنظیم شده است، چت موقت هیچ ردی از خود به جا نمیگذارد و از حافظه یا افزونهها استفاده نمیکند. اما در صورت انتخاب گزینه «Personalized»، مدل میتواند به حافظههای ذخیرهشده، افزونههای متصل و دستورالعملهای سفارشی کاربر دسترسی داشته باشد.
نکته مهم این است که کاربران باید این تنظیمات را پیش از ارسال اولین پیام انتخاب کنند، زیرا امکان تغییر وضعیت در حین مکالمه وجود ندارد. همچنین، اگر کاربر تصمیم بگیرد یک گفتگوی موقت را ذخیره کند، آن مکالمه به یک گفتگوی عادی تبدیل شده و طبق تنظیمات اصلی حساب کاربری، از محتوای آن برای آموزش مدل استفاده خواهد شد.
در مورد محدودیتها، OpenAI اعلام کرده است که یک چت موقتِ شخصیسازیشده تنها حافظههای قبلی را میخواند و تا زمانی که در حالت موقت باقی بماند، حافظه جدیدی به آن اضافه نمیشود. با این حال، برای اهداف ایمنی، این شرکت ممکن است نسخهای از چتهای موقت را تا ۳۰ روز نگهداری کند.
این قابلیت جدید در حال حاضر برای کاربران طرحهای پلاس، پرو و تجاری معرفی شده است، اما بررسیها نشان میدهد که این منو برای کاربران نسخه رایگان نیز فعال شده است.