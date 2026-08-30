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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پرداخت بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به بنگاههای اقتصادی و تولیدی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز اظهار داشت: در راستای پشتیبانی از تولید و اشتغال و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی استان، بستهها و طرح اعتباری متعددی از طریق بانکهای عامل تخصیص یافته و پرداخت شده است.
وی با اشاره به جزئیات این تسهیلات افزود: در مجموع ۶۵ طرح و بنگاه اقتصادی استان از این تسهیلات بهرهمند شدهاند که در بخش تسهیلات برگشتی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال به ۲ طرح مهم اختصاص یافت. همچنین از محل تسهیلات تبصره ۲ (جزء یک) قانون مذکور نیز مبلغ ۱،۲۰۰ میلیارد ریال جهت حمایت از ۱۰ بنگاه اقتصادی در کارگروه اقتصادی استان تصویب و به بانکهای عامل (بانک صنعت و معدن و بانک توسعه تعاون) ارجاع داده شد.
مدیرکل صمت استان بوشهر در ادامه به تسهیلات مصوب در سفر ریاست محترم جمهور اشاره کرد و گفت: بزرگترین سهم پرداختی مربوط به تسهیلات سفر بوده که طی آن، اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳ همت) به ۵۳ بنگاه اقتصادی استان و ۵۶ هزار میلیارد ریال به پتروشیمیهای استان تزریق شده است تا زمینه تثبیت اشتغال و جهش تولید فراهم گردد.
کشاورز در پایان تأکید کرد: روند ارزیابی و حمایت مالی از واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند نقدینگی و توسعه با همکاری شبکه بانکی استان با جدیت ادامه دارد.