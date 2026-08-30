معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: بر اساس دستور ویژه وزیر نیرو، ظرفیت نامی نیروگاه‌های بادی کشور با افزایشی هزار مگاواتی تا پایان سال ۱۴۰۶، از حدود ۴۷۰ مگاوات فعلی به نزدیک ۱۵۰۰ مگاوات (افزایش بیش از ۳ برابری) خواهد رسید.

­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید براصل «سبد متنوع و متوازن تجدیدپذیرها» تصریح کرد: نیروگاه‌های بادی به دلیل دارا بودن ضریب ظرفیت بالا و ادامه تولید در ساعات شب، بهترین مکمل برای مزارع خورشیدی و تولید برق محسوب می‌شوند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه این ویژگی منحصر‌به‌فرد به‌ویژه در مهار اوج شبانه بار نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند خاطرنشان کرد: باد‌های پرسرعت شبانگاهی می‌توانند مانع از افت فرکانس و فشار مضاعف بر واحد‌های حرارتی و مصرف سوخت گاز شوند.

وی افزود: منطقه «میل‌نادر» در سیستان با بهره‌مندی از جریان باد‌های ۱۲۰ روزه و دالان کم‌نظیر «خواف و نشتیفان» در خراسان رضوی، به عنوان دو هاب اصلی استقرار نیروگاه‌های بادی، با تزریق ۱۰۰۰ مگاوات، کمک می‌کند ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور با جهشی چشمگیر از مرز ۱۴۷۰ مگاوات عبور کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان گفت: این طرح در چارچوب برنامه توسعه تجدیدپذیر‌های کشور اجرایی خواهد شد که ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک ایران (شامل خورشیدی، بادی و سایر منابع) را تا پایان سال جاری به مرز ۱۲ هزار مگاوات می‌رساند.