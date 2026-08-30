به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور درباره فعالیت‌های سازمان فرهنگ و استفاده از ظرفیت رایزنی‌ها در موضوع وحدت و بحث دیپلماسی فرهنگی عمومی اظهار کرد: وحدت جهان اسلام و اساسا امت سازی، یکی از اهداف ماموریت‌های اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.

وی افزود: بر اساس هدف گذاری‌ای که امام شهید داشتند، تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی، هدف نهاد‌های فرهنگی و دینی همه نهاد‌های مرتبط است؛ از این رو، ما برای ساخت تمدن نوین اسلامی، نیازمند امت‌سازی هستیم و طبیعتا امت‌سازی به عنوان مقدمه تمدن سازی، به عنوان یک مأموریت اصلی در تمام نمایندگی‌های رایزنی‌های فرهنگی تعریف شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: ارتباط با علما، همکاری‌های مشترک و طراحی یک نظام شبکه‌ای برای ارتباط بین دانشجویان، علما و اقشار مختلف جزو برنامه‌ریزیی‌هایی است که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طراحی شده است.

وی تأکید کرد که ما تا زمانی که به یک شبکه منسجم نرسیم و به همکاری و انجام کار مشترک با یکدیگر عادت نکنیم، نمی‌توانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. امیدوارم با تلاشی که می‌شود، در آینده نزدیک همکاری علمی و دانشگاهی خصوصاً در بخش جهان اسلام رونق بهتری داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور در بحث مسجد محوری و استفاده از ظرفیت مساجد و دیپلماسی فرهنگی تصریح کرد: طراحی رویکرد‌های جدیدی در این باره برای ایجاد ارتباط میان مساجد با همدیگر و اجرای طرح «خواهر خواندگی مساجد» در حال انجام است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک ارتباط میان مساجد با همدیگر و همکاری‌شان در موضوعات مختلف بیش از گذشته رونق داشته باشد.