رزمایش پیامبر اعظم (ص) از نمایش اقتدار تا خدمات رسانی و رفع مشکلات مردم
رزمایش پیامبر اکرم (ص) باهدف ایجاد امید و نشاط و ایمان در دل مردم همزمان با هفته وحدت و با شعار «خدمت، وحدت، اقتدار؛ از محله تا میدان» در ردهها، نواحی و پایگاههای مختلف بسیج استان تهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ری با اشاره به اینکه خدمت نخستین محور این رزمایش است گفت : در این رزمایش پایگاههای بسیج محلات، اقشار و سایر مجموعههای بسیج متناسب با مأموریت و ظرفیت خود برنامههای خدمترسانی به مردم را اجرا میکنند..
سرهنگ علی اکبر جهانی نژاد افزود : این رزمایش در عرصه های مختلف محله محور ، شورای تحول محله ، خدمات مطالبه گری و رفع مشکلات مردم در محلات برگزار میشود .