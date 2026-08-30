رزمایش پیامبر اعظم (ص) از نمایش اقتدار تا خدمات رسانی و رفع مشکلات مردم

رزمایش پیامبر اکرم (ص) باهدف ایجاد امید و نشاط و ایمان در دل مردم همزمان با هفته وحدت و با شعار «خدمت، وحدت، اقتدار؛ از محله تا میدان» در رده‌ها، نواحی و پایگاه‌های مختلف بسیج استان تهران اجرا می‌شود.