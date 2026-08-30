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با حضور و درخشش ورزشکار بلندقامت کردستانی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای نخستین بار قهرمان جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات والیبال جوانان زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی کشور قطر و شهر دوحه برگزار شد.
تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران که «آژوان نمازی» والیبالیست شایسته کردستانی را در ترکیب خود داشت، در دیدار نهایی رودرروی تیم قدرتمند فرانسه قرار گرفت.
والیبالیستهای شایسته ایرانی در پایان با نتیجه سه بر یک بر حریف قدر خود غلبه کردند تا با هفت برد متوالی برای نخستین بار به مقام قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان دست یابند.
در دیدار ردهبندی نیز تیم ملی والیبال برزیل با شکست آرژانتین به مقام سومی و مدال برنز این مسابقات دست یافت.