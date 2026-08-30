جشنواره حماسه حضور اقوام و عشایر ایران‌زمین با حضور پرشور اقوام و طوایف مختلف سراسر کشور و هنرمندان و علاقه‌مندان به مواریث کهن در بوستان قلسمتان فارسان در حال برگزاری است.

تداوم شور و نشاط فرهنگی در بام ایران؛ جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین فارسان

تداوم شور و نشاط فرهنگی در بام ایران؛ جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین فارسان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، شهرستان فارسان این روز‌ها میزبان جلوه‌ای بی‌نظیر از همبستگی، تنوع فرهنگی و اصالت‌های ایرانی است.

این جشنواره بزرگ ملی با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه عشایری و اقوام مختلف ایران‌زمین، تقویت همبستگی ملی و نیز رونق گردشگری و اقتصاد بومی منطقه پایه‌ریزی شده است.

عشایر ایران‌زمین» از ۳ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در بوستان قلمستان فارسان در ۱۵۰ غرفه دایر است.