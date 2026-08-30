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رئیس پلیس راه مازندران گفت: از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه، مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-البرز و محور کندوان مسدود میشود و از ساعت ۱۵:۳۰ یکطرفه شدن از مرزنآباد به سمت جنوب اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، گفت: هماکنون ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است و در خروجی مرزنآباد حدود ۴ کیلومتر ترافیک ایستایی داریم.
اعمال محدودیتهای ترافیکی از ظهر امروز
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای مدیریت ترافیک، افزود: از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه ۸ شهریورماه، مسیر جنوب به شمال در آزادراه تهران-البرز و محور کندوان مسدود خواهد شد تا امکان تردد خودروها فراهم شود. همچنین از ساعت ۱۵:۳۰، یکطرفه شدن محور کندوان از خروجی مرزنآباد به سمت جنوب اجرا خواهد شد تا روانسازی ترافیک در این محور حاصل شود.
وضعیت محور هراز و سوادکوه
رئیس پلیس راه مازندران درباره وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی استان گفت: در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه بهصورت مقطعی اجرا میشود و تردد در برخی نقاط با کندی همراه است. محور سوادکوه نیز با ترافیک سنگین و کندی حرکت در برخی نقاط مواجه است.
توصیههای پلیس راه به مسافران
سرهنگ عبادی از رانندگان و مسافران خواست:
پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ یا سایت www.141.ir مطلع شوند.
از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.
با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.
از تخلفات حادثهساز مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، صحبت با تلفن همراه و حرکت در شانه خاکی خودداری کنند.