همسران شهدای کاشان با اهدای ۹۵۰ میلیون ریال و مشارکت در تأمین بدهی، زمینه آزادی سه زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همسر شهید جنگ رمضان شهید مصطفی رضایی، همسر شهید اربعین، شهید ابوالفضل متقی در اقدامی خیرخواهانه برای آزادی این سه زندانی جرائم غیرعمد مشارکت کردند.

همچنین جمعی از دوستان این شهدای والامقام نیز در تأمین مانده بدهی زندانیان مشارکت داشتند.

در مجموع ۹۵۰ میلیون ریال برای آزادی این سه زندانی اهدا شد و این افراد در آستانه ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.