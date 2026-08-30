همزمان با هفته دولت ۹۲۸ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان گالیکش افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۲۸ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی گالیکش

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۲۸ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی گالیکش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: اعتبار این تعداد طرح ۶۴۳ و نیم میلیارد تومان با اشتغالزایی ۸۵۰ نفر است و علاوه بر این تعداد طرح ۴۰۰ برنامه فرهنگی نیز در این شهرستان اجرایی می‌شود.

محمد حمیدی افتتاح سالن ورزشی شهید آدینا روستای قلی تپه، افتتاح مجتمع فروشگاهی و پذیرایی الیت در روستای تنگرا ه، مدرسه ۶ کلاسه پیوند گلستان در شهر صادق آباد، آغاز عملیات اجرایی آبرسانی به روستا‌های قلی تپه، اسلام آباد و قسمتی از شهر ینقاق و آغاز عملیات اجرایی خدمات رسانی، گردشگری آبشار لوه را از مهم‌ترین طرح‌های هفته دولت شهرستان گالیکش برشمرد.