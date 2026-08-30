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صادرات انواع محصولات کشاورزی از آذربایجان غربی با افزایش دو برابری به ۵۱۶ هزار تن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۵۱۶ هزار تن انواع محصولات و کالاهای کشاورزی از استان به کشورهای مختلف صادر شده است که افزایش دو برابری را نشان می دهد.
محمد رضا اصغری میزان واردات کالاهای اساسی از مرزهای آذربایجانغربی را طی امسال ۶۱۱ هزار تن اعلام کرد و افزود: واردات کالاهای اساسی از مرزهای آذربایجانغربی حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی تصریح مرد: این روند موجب شده آذربایجانغربی به یکی از استانهای اثرگذار در تامین بخشی از نیازهای غذایی کشور تبدیل شود.