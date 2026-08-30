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هفته سوم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
لوانته ۵ - ۲ رئال بتیس
رئال سوسیداد ۲ - ۱ اسپانیول
سویا ۱ - ۳ آتلتیکومادرید (گلهای اتلتی: آلکس بائنا در دقایق ۴ و ۳۳ و آده مولا لوکمن ۲۶)
برنامه - یکشنبه ۸ شهریور:
رئال مادرید - مالاگا
دپورتیوو لاکرونیا - والنسیا
سلتاویگو - آتلتیک بیلبائو
دوشنبه ۹ شهریور:
اوساسونا - ختافه
بارسلونا - رایو وایکانو
در جدول لیگا تیمهای آتلتیکومادرید و پورتیوو آلاوس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای بارسلونا و رئال مادرید با ۶ امتیاز سوم و چهارم هستند.