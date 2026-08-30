به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لوانته ۵ - ۲ رئال بتیس

رئال سوسیداد ۲ - ۱ اسپانیول

سویا ۱ - ۳ آتلتیکومادرید (گل‌های اتلتی: آلکس بائنا در دقایق ۴ و ۳۳ و آده مولا لوکمن ۲۶)



برنامه - یکشنبه ۸ شهریور:

رئال مادرید - مالاگا

دپورتیوو لاکرونیا - والنسیا

سلتاویگو - آتلتیک بیلبائو

دوشنبه ۹ شهریور:

اوساسونا - ختافه

بارسلونا - رایو وایکانو

در جدول لیگا تیم‌های آتلتیکومادرید و پورتیوو آلاوس با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید با ۶ امتیاز سوم و چهارم هستند.