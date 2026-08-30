به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر تصریح کرد: تخریب کلنی، کشتار یا آسیب به زنبور‌ها و همچنین تخریب زیستگاه، در صورت احراز تخلف، جرم تلقی شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

ظهرابی با اشاره به افزایش موارد برداشت غیرمجاز عسل از کلنی‌های زنبور‌های وحشی در برخی مناطق کشور اظهار کرد: برداشت عسل از کلنی‌های طبیعی، زمانی که با تخریب کلنی، از بین بردن یا آسیب رساندن به زنبور‌ها و تخریب درختان و زیستگاه همراه باشد، صرفاً یک اقدام بهره‌بردارانه نیست، بلکه می‌تواند به جمعیت جانوران وحشی و تعادل اکولوژیک منطقه آسیب وارد کند.

او تاکید کرد: این موضوع برای نخستین‌بار به‌صورت مشخص و رسمی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است و یگان‌های حفاظت محیط زیست با هرگونه فعالیت مخرب در این حوزه برخورد قاطع خواهند کرد.

زنبور‌های وحشی (عسل‌ساز) نقش حیاتی و بی جایگزینی در گرده‌افشانی گیاهان و حفظ تنوع زیستی مراتع و جنگل‌ها ایفا می‌کنند.

برداشت سنتی و غیراصولی عسل که اغلب با بریدن درختان کهنسال (محل استقرار کندو)، آتش زدن کلنی‌ها برای دور کردن زنبور‌ها و یا نابودی کامل ملکه و کارگران همراه است، موجب کاهش شدید جمعیت این گرده‌افشان‌های کلیدی می‌شود.

کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که حذف این زنبور‌ها از چرخه طبیعت، فراتر از کاهش تولید عسل، منجر به اختلال در بازسازی پوشش گیاهی و در نهایت تخریب زیستگاه‌های جانوری در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست می‌گردد.