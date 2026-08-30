همزمان با میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن گسترده‌ای با محوریت «وحدت و همدلی» و با حضور گرم خانواده‌ها و مردم شهرستان فیروزکوه، در مسیری از میدان معلم تا میدان راه‌آهن این شهر برگزار شد.

جشن بزرگ خانوادگی وحدت و همدلی در فیروزکوه؛ پیوندی از شادی و همبستگی در شب میلاد

جشن بزرگ خانوادگی وحدت و همدلی در فیروزکوه؛ پیوندی از شادی و همبستگی در شب میلاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان فیروزکوه در فرصت بهارگونه میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام صادق (ع)، میزبان جشن بزرگی بود که با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها برگزار گردید. این رویداد که با هدف تقویت پیوند‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ همبستگی طراحی شده بود، شور و شادی را در محور ارتباطی میدان معلم تا میدان راه‌آهن جاری کرد.

در حاشیه این جشن باشکوه، غرفه‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی دایر شد که با ارائه خدمات و فعالیت‌های متنوع، فرصتی برای تعاملات مردمی و آموزش‌های کاربردی فراهم آورد.

این گردهمایی خانوادگی، در فضای معنوی میلاد پیامبر و امام صادق (ع)، بار دیگر نشان داد که فیروزکوه همواره محملی برای وحدت و هم‌سویی مردمی است و شادی‌های دینی را با رویکردی جامع و اجتماعی جشن می‌گیرد.