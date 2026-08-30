پس از انتشار پاسخنامه آزمون بخش معارفی مسابقات قرآن و مهلت یک هفته‌ای به متسابقان برای ثبت اعتراضات، نتایج نهایی این آزمون در مرحله شهرستانی تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد و مرحله استانی نیز مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کلید اولیه سؤالات آزمون مرحله شهرستانی بخش معارفی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه، شنبه، ۷ شهریورماه منتشر شد.

ستاد برگزاری این دوره از مسابقات تا فردا، دوشنبه ۹ شهریورماه فرصتی را در اختیار متسابقان قرار داده است تا اعتراضات احتمالی خود را ثبت کنند، پس از بررسی این اعتراضات، نتایج نهایی مرحله شهرستانی اعلام می‌شود.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن مرحله ثبت اعتراضات و رسیدگی حدود یک هفته طول می‌کشد و پس از آن جمع‌بندی‌های نهایی به عمل آمده و نتایج به استان‌ها اعلام خواهد شد.

طبق روال گذشته هر شرکت‌کننده‌ای که ۷۵ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز یعنی حداقل ۵۰ درصد امتیاز را از این مرحله کسب کرده باشد، برای مرحله بعدی این بخش از مسابقات قرآن سازمان اوقاف یعنی مرحله استانی دعوت خواهد شد. مرحله استانی نیز مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری و در رشته‌های ترجمه عمومی قرآن (سوره انعام آیه یک تا ۹۴)، معارف صحیفه سجادیه، معارف نهج‌البلاغه و معارف قرآن در دو بخش تفسیر اهل تسنن و تفسیر اهل تشیع برگزار می‌شود.

میزبان دائمی مرحله کشوری بخش معارفی مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم است. هنوز زمان دقیق مرحله کشوری این بخش اعلام نشده است.

مرحله کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش آوایی (رشته‌های قرائت و حفظ) اواخر آبان و اوایل آذر به میزبانی زاهدان برگزار خواهد شد.