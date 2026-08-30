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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۸

سازمان هواشناسی امروز از ورود سامانه بارشی به کشور خبر داده و با صدور هشدار نارنجی، بارش شدید باران در شمال، شمال غرب و استان کردستان پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۱:۲۰
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، هشدار هواشناسی
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