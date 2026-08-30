پرچم «یا لثارات الحسین» با محوریت خونخواهی رهبر شهید امت، بر فراز مسجد امام حسین(ع) کوی پاسدار ساری به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پرچم «یا لثارات الحسین» با محوریت خونخواهی رهبر شهید امت، بر فراز مسجد امام حسین (ع) کوی پاسدار ساری به اهتزاز درآمد.

حجت الاسلام صادقی مدیر رسیدگی به امور مساجد مازندران با اشاره به برگزاری این پویش گفت: پرچم خونخواهی شهید با دستان پدر و مادر شهید امین ضیایی به اهتزاز درآمد.

وی افزود: بیش از ۴ هزار مسجد در مازندران وجود دارد و این پویش با هدف خونخواهی شهیدان و لبیک به فرامین رهبر انقلاب برگزار شد.

مدیر رسیدگی به امور مساجد مازندران با تأکید بر نقش تربیتی مساجد تصریح کرد: شهدا با انس با مساجد و حضور در برنامه‌های فرهنگی، به درجات بالای معنوی دست یافتند.