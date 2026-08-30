تیم تهران در مسابقات دو و میدانی بانوان قهرمانی کشور به عنوان نخست دست یافت و ۳ رکورد ملی جدید هم به ثبت رسید.

تهران، قهرمان دو و میدانی بانوان ایران

تهران، قهرمان دو و میدانی بانوان ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور، گرامیداشت شهدای لامرد و هفته دولت که به میزبانی استان فارس در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شده بود؛ با معرفی برترین‌های روز پایانی، ثبت ۳ رکورد ملی جدید و قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

در ماده پرتاب نیزه، زهرا نجفی از استان لرستان با پرتابی به طول ۵۲.۳۵ متر، رکورد جدید ملی این ماده را بنام خود ثبت کرد. پیش از این مانا حسینی از استان البرز با ۵۱.۸۸ متر رکورددار این ماده بود.

در ماده هفتگانه نیز فاطمه محیطی زاده از استان یزد با کسب ۵۸۱۳ امتیاز رکورد ملی این ماده را که پیش از این در اختیار خودش بود جابجا کرد.

در بخش تیمی، استان تهران با کسب ۱۰۴.۵ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. استان‌های خراسان رضوی و خوزستان نیز به ترتیب با ۹۱ و ۸۰ امتیاز صاحب عنوان‌های دوم و سوم شدند.

نتایج مواد روز پایانی به شرح زیر است:

۱۰۰۰ متر:

۱- پریسا عرب – تهران – ۳۷:۳۳.۸۵ دقیقه

۲- مهتاب فخرایی – البرز – ۴۰:۰۱.۶۳ دقیقه

۳- انوشه ذوالفقاری – خراسان رضوی – ۴۱:۰۵.۲۱ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- زهرا نجفی – لرستان – ۵۲.۳۵ متر

۲- مانا حسینی – البرز – ۵۰.۰۸ متر

۳- زهرا صیادی – کهگیلویه و بویراحمد – ۴۱.۰۱ متر

۲۰ کیلومتر پیاده روی:

۱- زینب احدی – همدان – ۱:۵۸.۰۳ دقیقه

۲- فاطمه شعبانلو – تهران – ۲:۰۵.۱۰ دقیقه

۳- فاطمه جمالی – همدان – ۲:۰۹.۱۲ دقیقه

۲۰۰ متر:

۱- زهرا زارعی – کرمان – ۲۳.۱۶ ثانیه

۲- ملینا اسماعیلی – البرز – ۲۴.۵۵ ثانیه

۳- فاطمه صفرزاده – اصفهان – ۲۵.۰۵ ثانیه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- پردیس کاکه سوری – کردستان – ۱:۰۱.۰۹ دقیقه

۲- نازنین فاطمه عیدیان – تهران – ۱:۰۱.۴۱ دقیقه

۳- ثمین جعفرزاده – آذربایجان شرقی – ۱:۰۱.۴۲ دقیقه

۸۰۰ متر:

۱- آیدا ناروئی – سیستان و بلوچستان – ۲:۰۹.۴۲ دقیقه

نگین آذری عدالت – تهران – ۲:۰۹.۴۲ دقیقه

۲- مریم احمدی – خوزستان ۲:۱۳.۵۱ دقیقه

پرش بانیزه:

۱- سمیرا کردعلی – یزد – ۳.۷۰ متر

۲- مهسا میرزاطبیبی – تهران – ۳.۷۰ متر

۳- کیمیا فرهادی – تهران – ۳.۴۰ متر

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- هانیه شه پری – خوزستان – ۱۰:۳۶.۹۵ دقیقه

۲- مائده شه پری – خوزستان – ۱۱:۳۵.۴۸ دقیقه

۳- ستایش امینی – خراسان رضوی – ۱۱:۵۰.۰۴ دقیقه

پرتاب دیسک:

۱- زهرا نجفی – لرستان – ۴۵.۳۰ متر

۲- وصال رحمانیان – خراسان رضوی - ۴۲.۶۲ متر

۳- پرتا – اصفهان – ۳۹.۳۲ متر

۴۰۰ متر بامانع:

۱- کژان رستمی – کردستان – ۱:۰۱.۰۹ دقیقه

۲- نازنین فاطمه عیدیان – تهران – ۱:۰۱.۴۱ دقیقه

۳- ثمین جعفرزاده – آذربایجان شرقی – دقیقه

پرش طول:

۱- ریحانه مبینی – اصفهان – ۶.۳۵ متر

۲- مارال عطاردی – تهران – ۵.۹۰ متر

۳- زهرا حفظی – یزد – ۵.۶۰ متر

۴ در ۴۰۰ متر:

۱- تهران (نازنین فاطمه عیدیان، نگین آذری عدالت، صبا خراسانی) – ۳:۵۵.۹۶ دقیقه

۲- کردستان (کژان رستمی، پردیس کاکه سوری، آژین قادری، رکسانا عباسی) – ۴:۰۱.۰۰ دقیقه

۳- فارس (پریا پرویزپور، حدیث زارع، روشن رزمی، مبینا کریمی) – ۴:۰۲.۰۵ دقیقه

هفتگانه:

۱- فاطمه محیطی زاده – یزد – ۵۸۱۳ امتیاز

۲- صبا خراسانی – تهران – ۵۲۵۶ امتیاز

۳- الناز موسایی – تهران – ۴۵۵۴ امتیاز