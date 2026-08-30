حضور مرزبانان آسمان در میان مردم در تجمعات شبانه

در آستانه دهم شهریور روز نیروی پدافند هوایی ارتش و همزمان با یکصد و هشتاد و دومین شب از تجمعات مردمی، بخشی از سامانه‌های پدافندی ارتشدر اجتماع شبانه یکی از محله‌های پایتخت مستقر و به نمایش گذاشته شد.