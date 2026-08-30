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معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت ارتقای امنیت غذایی و صادراتمحور کردن محصولات، از شناسنامهدار شدن ۷۰۰ هزار هکتار از باغات کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محمد مهدی برومند با اشاره به چالشهای کمآبی در کشور، گفت: سیاست وزارتخانه، توسعه بیرویه اراضی کشاورزی نیست؛ اما در مناطقی که بارندگی بالای ۵۰۰ میلیمتر دارند، توسعه باغات در اراضی شیبدار با تکیه بر منابع «آب سبز» بلامانع است. وی از مسئولان استانی خواست مناطق مستعد چهارمحال و بختیاری برای توسعه این باغات و کشت گیاهان دارویی را شناسایی و معرفی کنند.
برومندی با اشاره به جایگاه ویژه چهارمحال و بختیاری در تولید بادام، این محصول را بخشی از سبد صادراتی کشور دانست و گفت: با پیگیریهای انجامشده و اصلاح نگاهها، بادام اکنون در فهرست محصولات کمآببر قرار گرفته است.
وی در حوزه گیاهان دارویی نیز با اشاره به گردش مالی ۱۵۰ میلیارد دلاری این صنعت در جهان، سهم ایران را اندک خواند و افزود: به دنبال ساختپالایشگاه گیاهان دارویی هستیم تا با عبور از خامفروشی، ارزش افزوده این بخش را برای کشور حفظ کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولیدات گلخانهای کشور در حال حاضر ۴ میلیون تن است، هدفگذاری وزارتخانه را رسیدن به ۱۰ میلیون تن اعلام کرد.
وی تأکید کرد: برای کاهش مصرف آب در مزارع سبزی و صیفی، باید به سمت کشت گلخانهای حرکت کنیم و در همین راستا، اعطای تسهیلات به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در اولویت است.