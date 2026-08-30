به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن‌های ویژه این ایام در جای‌جای شهر قم برپاست و حرم نورانی کریمه اهل بیت (س) مملو از هزاران زائر شیفته و دلباخته‌ای است که از سراسر کشور خود را به این بارگاه مطهر رسانده تا با شرکت در جشن‌های ویژه میلاد خاتم الانبیاء (ص)، این عید فرخنده را به آن حضرت تبریک گویند.

بقاع متبرک، مسجد مقدس جمکران و بیوت مراجع عظام تقلید نیز میزبان برنامه‌های جشن و سرور، سخنرانی و مولودی‌خوانی هستند.

فضای شهر قم نیز در این روز‌ها با آذین‌بندی و برگزاری آیین‌های مختلف، رنگ و بوی میلاد پیامبر رحمت (ص) و امام صادق (ع) گرفته است.