طرح آبرسانی به شهرستان‌های ساری و میاندرود با تکمیل مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی ساری در مدت رکوردی ۶ ماه و با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آب، وقتی به خانه می‌رسد، شاید فقط با باز شدن یک شیر دیده شود؛ اما پشت همین جریان ساده، کیلومترها خط انتقال، مخزن و تأسیسات زیرزمینی قرار دارد که حاصل ماه‌ها تلاش و جهاد بی‌وقفه است.

در مازندران، یکی از مهم‌ترین طرح‌های آبرسانی استان در حال اجراست؛ طرحی که بخش نخست آن برای تأمین آب پایدار ساری، سال گذشته با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید و بخش دوم آن، شهرستان میاندرود را زیر پوشش قرار خواهد داد.

مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی ساری؛ رکوردی در سرعت اجرا

مدیرعامل شرکت اب منطقه ای مازندران گفت: این طرح با ایجاد یک مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در مدت زمان بسیار کوتاه و رکوردی حدوداً ۶ ماه به بهره‌برداری رسید.

داودیان افزود: برای ساخت این مخزن، ۴۰۰۰ متر مربع قالب‌بندی، ۸۰۰ تن آرماتور و ۴۰۰۰ متر مکعب بتن استفاده شده است. این مخزن، ظرفیت آبرسانی به شهر ساری را از هزار لیتر در ثانیه به ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه افزایش داده است. اعتبار هزینه‌شده برای این بخش نیز حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رضایت مردم؛ یک سال بدون قطعی آب

با بهره‌برداری از این مخزن، مردم ساری در یک سال اخیر، قطعی آب را تجربه نکرده‌اند و این نشان از پایداری شبکه آبرسانی دارد. این موفقیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی مردانی است که برای رسیدن آب به خانه‌های مردم، در جبهه‌های کاری مختلف مشغول فعالیت هستند.

آبرسانی به میاندرود؛ ادامه مسیر با اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان

اما این مسیر در ساری متوقف نشد. در روز افتتاح این طرح، کلنگ آبرسانی به شهرستان میاندرود نیز به زمین زده شد. این طرح شامل ۲۰ کیلومتر خط انتقال و دو مخزن ذخیره است. تاکنون ۴ کیلومتر از این طرح اجرا شده و پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

برای تکمیل این طرح، اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۸ ماه آینده، شهرستان میاندرود نیز از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شود.

توصیه به صرفه‌جویی در مصرف آب

با توجه به اهمیت و ارزش آب، به همه شهروندان توصیه می‌شود تا جایی که ممکن است در مصرف آب صرفه‌جویی کنند تا این نعمت الهی برای نسل‌های آینده نیز پایدار بماند.

جهاد آبرسانی؛ خاری در چشم دشمنان

این طرح‌ها، نه فقط یک طرح عمرانی، که نماد عزم و اراده ملت ایران برای خودکفایی و پیشرفت است. هر قدمی که برای آبادانی کشور برداشته می‌شود، خاری در چشم دشمنان داخلی و خارجی است و نشان می‌دهد که ایران اسلامی، با وجود تمام تحریم‌ها و فشارها، همچنان به مسیر توسعه و آبادانی ادامه می‌دهد.

گزارش از بنیامین مرشدی