

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد کبودتبار گفت: در پی اجرای گشت‌های هدفمند با هدف مقابله با سرقت، مأموران کلانتری ۱۰۶ نامجو هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان عاشق‌اصفهانی، به دو نفر که به شکل مشکوکی در حال پرسه‌زنی بودند، مظنون شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی اولیه مشاهده کردند یکی از این افراد کیفی در دست دارد و نفر دیگر نیز یک گونی همراه خود حمل می‌کند؛ همین موضوع ظن مأموران را بیشتر کرد.

کبودتبار ادامه داد: به محض مشاهده واحد گشت، هر دو نفر اقدام به فرار کردند و بدون توجه به دستور ایست مأموران، به مسیر خود ادامه دادند.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: مأموران پس از طی مراحل قانونی و با هدف متوقف کردن افراد متواری، اقدام به شلیک یک تیر هوایی کردند که در پی آن یکی از متهمان موفق به فرار شد، اما نفر دوم توسط مأموران دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی افزود: مأموران پس از دستگیری، محتویات کیف و گونی همراه متهم را مورد بررسی قرار دادند.

کبودتبار گفت: در بازرسی از وسایل همراه متهم، چهار عدد باند خودرو، یک دستگاه ضبط خودرو و مجموعه‌ای از ابزارآلات شامل دریل شارژی، سنگ فرز، انبرقفلی، آچار فرانسه، انواع پیچ‌گوشتی، متر، آچار آلن، کابل برق و آچار لوله کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از اموال کشف‌شده مربوط به خودرو بود و برخی ابزار‌های به‌دست‌آمده نیز قابلیت استفاده در سرقت از ساختمان‌های در حال ساخت را داشت، تحقیقات برای مشخص شدن منشأ اموال و نحوه فعالیت متهم در دستور کار قرار گرفت.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مأموران پس از اخذ دستور مقام قضایی، وارد منزل متهم شدند و در جریان بازرسی از مخفیگاه وی نیز تعدادی لوازم و اموال مرتبط با پرونده را کشف کردند.

وی افزود: جزئیات اقلام کشف‌شده در منزل متهم در صورتجلسه مربوط ثبت و به پرونده ضمیمه شد تا در ادامه تحقیقات، ارتباط آنها با سرقت‌های احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

کبودتبار خاطرنشان کرد: متهم با دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات تخصصی، بررسی سوابق احتمالی و شناسایی سایر جرائم مرتبط، به پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا خودرو‌های مشکوک در محله‌ها، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.