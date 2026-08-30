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همزمان با سفر استاندار کرمان به جنوب استان، عملیات اجرایی احداث ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد شهرستان کهنوج در قالب طرح «خانه امید» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با سفر استاندار کرمان به جنوب استان، عملیات اجرایی احداث ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد شهرستان کهنوج در قالب طرح «خانه امید» آغاز شد؛ این پروژه بخشی از طرح احداث ۵ هزار واحد مسکونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان است.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در آیین کلنگزنی این پروژه گفت: یکی از دغدغههای اصلی دولت در شهرستان کهنوج، تأمین مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد بود و امروز قدم بزرگی در این مسیر برداشته شد.
وی افزود: همافزایی مناسبی برای غلبه بر مشکلات مزمن و چالشهای استان در حوزه مسکن شکل گرفته است و در بخش مسکن شهری و روستایی نیز امسال نسبت به سالهای گذشته رشد خوبی در تأمین زیرساختها داشتهایم.