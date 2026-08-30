مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت: با آغاز سال تحصیلی، هیچ کلاس درسی بدون معلم و هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب درسی نباید باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان به اجرای طرح مهر برای آماده‌سازی مدارس استان در سال تحصیلی جدید، گفت: هدف آموزش و پرورش این است که با آغاز سال تحصیلی، هیچ کلاس درسی بدون معلم و هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب درسی نباشد و سازماندهی نیروی انسانی نیز به طور کامل انجام شود.

ایوب رضایی با بیان اینکه برای تحقق این هدف، هشت کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است، افزود: این کارگروه‌ها موضوعاتی از توسعه کمی و کیفی کودکستان‌ها تا کیفیت‌بخشی دوره‌های ابتدایی و متوسطه و ساماندهی نیروی انسانی را دنبال می‌کنند.

رضایی در مورد آخرین وضعیت نیروی انسانی نیز ادامه داد: در برخی رشته‌ها ۳۸۹ نفر نیروی مازاد وجود دارد، اما در رشته‌های تخصصی ۱۷۸ نفر کمبود نیرو مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: هم‌زمان هزار و ۷۱۶ نفر متقاضی ورود به استان و ۴۳۶ نفر متقاضی خروج از استان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۱۲۲ هزار و ۶۱۲ دانش‌آموز در سامانه ثبت سفارش کتاب ثبت‌نام کرده‌اند، تأکید کرد: حدود یک میلیون و ۹۰۵ هزار جلد کتاب وارد استان شده و توزیع آن آغاز شده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان میان‌پایه سفارش کتاب خود را ثبت کرده‌اند و ۳۶ هزار و ۸۸۳ دانش‌آموز هنوز ثبت سفارش نکرده بودند.

رضایی اضافه کرد: بیش از ۷۰۴ هزار و ۷۵۵ جلد کتاب نیز در آن زمان وارد انبار استان شده بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: از مجموع ۲۱۸ پروژه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، افتتاح ۵۱ پروژه تا مهرماه هدف‌گذاری شده است.