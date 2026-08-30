حدود ۲۰۰ حافظ و قاری قرآن کریم با تشکیل جلسه‌های قرائت قرآن در میان آوار مساجد غزه، درپی ادامه فعالیت‌های خود و تشویق کودکان و نوجوانان به حفظ و تلاوت قرآن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود ۲۰۰ حافظ و قاری قرآن کریم در مراسم «قرائت قرآن در یک جلسه» در مساجد بغداد و عبادالرحمن در اردوگاه الشاطی، در غرب شهر غزه حضور یافتند.

شرکت‌کنندگان در این دو مسجد گرد هم آمدند تا با توجه به پیامد‌های جنگ ویرانگر اسرائیل و تخریب تعداد زیادی از مساجد در نوار غزه، آنچه را که از قرآن کریم حفظ کرده بودند، تلاوت کنند.

مسئولان حلقه‌های حفظ قرآن، علیرغم شرایط دشوار انسانی که ساکنان این بخش تجربه می‌کنند، به فعالیت‌های خود در مساجد و نمازخانه‌های باقی‌مانده ادامه می‌دهند.

مسئولان حلقه‌ها پس از تخریب تعدادی از مساجد، نمازخانه‌هایی با امکانات ساده تأسیس کردند تا مکانی برای ادامه حفظ، تلاوت و مطالعه باشند.

طبق اعلام وزارت اوقاف و امور دینی غزه، رژیم صهیونیستی از مجموع هزار و ۲۷۵ مسجدی که قبل از جنگ وجود داشت، هزار و ۵۰ مسجد را به طور کامل تخریب و به ۱۹۱ مسجد دیگر نیز تا حد زیادی آسیب زده است.